Процедуру записи детей в муниципальный садик упростили в Подмосковье

Большинство из тех, кто еще до пандемии встал в очередь в детский сад — это просто сделать через uslugi.mosreg.ru — уже получили по электронной почте сообщения о том, дошкольное учреждение подобрано.

Так что примерно еще месяц родителям можно ничего не делать. Это раньше им нужно было идти в местное Управление образования, заполнять разные бумаги, потом идти в садик. В лучшем случае все принималось с первого раза, в худшем маршрут «Управление образования — садик — управление» повторялся. И порой не один раз.

Что требуется теперь — ждать, когда из садика позвонят. Вас проконсультируют по набору документов и скажут, когда лучше подойти и оставить заявление. Прийти надо будет только раз.

«Направляем на электронную почту образец заявления, которое они должны принести и список документов для посещения дошкольного учреждения. Все это мы будем делать к концу июля месяца», — рассказала заместитель главы администрации Сергиево-Посадского г. о. Ольга Дударева.

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Когда садики откроют, пока неизвестно. Но к приему детей там активно готовятся: дезинфицируют комнаты, мебель, игрушки, воспитатели проходят тестирование на коронавирус. За безопасность можно не переживать.

Часть детсадов уже работает, но в режиме дежурных групп. То есть попасть туда могут только дети работающих родителей, которым некого попросить присмотреть за ребенком. В таких группах дошкольники каждый день проходят медосмотр.

В самих группах работают бактерицидные лампы, воспитатели и няни носят маски. К слову, именно они и встречают детей у ворот садика — родителям нельзя заходить на территорию дошкольного учреждения. В общем, все строго и безопасно.

Но если детский сад вас все-таки не устраивает, его можно поменять. Сообщите об этом в управление образования по электронной почте или по телефону. Как правило, все решается за несколько дней, но уже после того, как распределят основную часть мест.

Многие интересуются, что делать в случае, если уведомление так и не пришло, а ребенку уже пора в сад? Значит, пока ваша очередь в детский сад еще не подошла. Расстраиваться не стоит, так как комплектование групп в детских садах проходит в три этапа. Первый прошел 11 июня, остальные назначены на 10 августа и 10 сентября. Если нет возможности ждать, звоните или пишите на электронную почту в местное управление образования.