Процедуру выкупа государственной или муниципальной земли упростили в Подмосковье

На 23-м заседании Мособлдумы приняли закон, в соответствии с которым выкупная цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будет рассчитываться не от рыночной, а от кадастровой стоимости.

Как пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова , правительство РФ выпустило постановление, позволяющее прямую продажу земельных участков под огородничество, предоставленных ранее в аренду. Для упрощения заключения договора цена будет рассчитываться от кадастровой стоимости.

Переход к определению цены от кадастровой стоимости позволит снизить финансовые и временные затраты, а кроме этого, исключит возможность спекуляций со стороны недобросовестных оценщиков, отметил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о грантах для обрабатывающих предприятий региона.