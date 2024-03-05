Подмосковье 05 марта 2024, 21:22 Процедуру снятия объектов недвижимости с кадастрового учета упростили в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенного объекта капитального строительства. Теперь это можно сделать на региональном сайте «Госуслуги».

Весь процесс получения необходимых документов стал доступен онлайн. Таким образом, сопровождение всего процесса сноса объекта недвижимости полностью переведено в цифровой формат.

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Как отметили в ведомстве, заявители — юридические и физические лица в среднем ежемесячно подают около 800 заявок о сносе объектов.

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