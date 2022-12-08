Подмосковье 08 декабря 2022, 17:06 Процедуру присвоения адреса объекту недвижимости ускорили в Подмосковье

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В Московской области присвоить адрес объекту недвижимости теперь можно за 10 дней. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Министр отметил, что госуслуга по присвоению адреса объекту недвижимости является одной из самых востребованных в строительной сфере среди жителей и инвесторов Подмосковья. С начала года было рассмотрено почти 140 тысяч заявлений — это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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«Услуга предоставляется в Подмосковье бесплатно и онлайн через регпортал. В декабре для удобства заявителей проведена дополнительная оптимизация услуги: сокращен срок оказания — с 12 до 10 рабочих дней, исключена необходимость загрузки на портал печатной формы заявления, копия паспорта тоже больше не требуется», — уточнил Владислав Гордиенко.

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Также он назвал топ-3 городских округов Подмосковья по количеству присвоенных адресов с начала года. Лидером рейтинга стал Раменский округ — порядка 12 тысяч, на втором месте Истра — 10 тысяч, в Домодедове было присвоено 8,8 тысячи адресов.

«На сегодня для градостроительного блока Подмосковья в приоритете создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности при строительстве, а также упрощение процедур, связанных с получением всех необходимых согласований для выхода на площадку. В связи с этим мы продолжаем активную работу по оптимизации госуслуг в строительной сфере, повышая их доступность и качество», — подчеркнул Владислав Гордиенко.

Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за услугой по присвоению адреса на региональном портале госуслуг.

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