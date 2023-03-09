Подмосковье 09 марта 2023, 16:40 Процедуру получения направления на исследование состояния костей упростили в Подмосковье

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В Подмосковье упростили процедуру получения направления на денситометрию. Раньше для этого требовалось ездить в Москву, к врачу МОНИКИ, теперь направление можно получить у эндокринолога в поликлинике по месту жительства.

Денситометрия — это метод диагностики плотности и вероятности переломов костной ткани. Процедура также помогает выявить остеопороз на ранней стадии и своевременно начать его лечение.

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«Остеопороз — коварное заболевание, приводящее к повышенной хрупкости костей у пожилых людей и, как следствие, переломам, которые в преклонном возрасте могут грозить летальным исходом», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Исследование проводится на рентгеновских денситометрах в медицинских организациях Московской области бесплатно. При себе пациентам необходимо иметь полис ОМС. Преимущественно диагностика назначается мужчинам и женщинам старше 50 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. По его словам, власти региона продолжают работу по модернизации системы здравоохранения для того, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь.

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