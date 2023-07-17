17 июля 2023, 13:53
Процедуру по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового учета упростят в Подмосковье
Управление Росреестра по Московской области провело совещание по вопросу проведения пилотного проекта по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового учета. На встрече представили блок-схемы, которые позволят упростить для заявителей данную процедуру.
Согласно проекту, заявителю выдадут выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащую внесенные в ЕГРН сведения о прекращении существования объекта недвижимости.
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«Проект нового сервиса по снятию с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества направлен на повышение качества предоставления услуг для граждан региона», — отметила Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области.
Процедура снятия с кадастрового учета объекта недвижимости и прекращения права на более не существующий объект предоставляется бесплатно.
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Недвижимость
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