Подмосковье 17 июля 2023, 13:53 Процедуру по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового учета упростят в Подмосковье Unsplash

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Управление Росреестра по Московской области провело совещание по вопросу проведения пилотного проекта по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового учета. На встрече представили блок-схемы, которые позволят упростить для заявителей данную процедуру.

Согласно проекту, заявителю выдадут выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащую внесенные в ЕГРН сведения о прекращении существования объекта недвижимости.

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«Проект нового сервиса по снятию с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества направлен на повышение качества предоставления услуг для граждан региона», — отметила Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области.

Процедура снятия с кадастрового учета объекта недвижимости и прекращения права на более не существующий объект предоставляется бесплатно.

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