Подмосковье 29 августа 2023, 17:42 Процедуру оформления госзакупок упростили в Подмосковье

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Новая функция появилась на портале исполнения контрактов в Подмосковье. Она упростит работу заказчиков и поставщиков при осуществлении госзакупок.

Как рассказали в Мособлконтроле, в разделе «Обоснование начальной максимальной цены контракта» добавили автоматический расчет индексов фактической и прогнозной инфляции, который необходим для применения проектно-сметного метода. Это упростит работу заказчиков и снизит риски возможных ошибок. Процесс станет понятнее и прозрачнее.

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