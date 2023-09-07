Подмосковье 07 сентября 2023, 12:55 Прототип военного электрокара разработают на автозаводе в Дмитрове для нужд СВО Пресс-служба администрации города или района

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Компания «Конкордия» из Дмитрова заканчивает разработку первого прототипа уникального электрокара для нужд СВО. Новинку, которая не оставляет тепловой след и двигается без шума, представят в Минобороны России.

Конструкторы «Конкордии» разрабатывают прототип вместе с учеными Московского политехнического университета. Многоцелевой электрический комплекс «Нидус» бесшумный, без теплового следа. Он может выполнять функции буксировщика и транспортного средства для военных разведчиков. Преимущество этого электрокара — в возможности беспилотного вождения. Кроме того, устройство позволяет дистанционно запускать БПЛА непосредственно на поле боя.

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«У нас в стране этому электрокару аналогов нет. Мы заканчиваем делать первый прототип, а потом будем выходить на Министерство обороны и предлагать его нашим военным», — рассказал инженер-технолог завода «Конкордия» Вячеслав Антипов.

«Конкордия» — это крупнейший российский производитель экскурсионных электромобилей, гольфкаров и электрогрузовиков. Предприятие имеет собственное конструкторское бюро, производство компонентов и пластиковых изделий, цех сборки блоков литиевых аккумуляторов, полигон для испытания готовой продукции.

Этим летом премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили 10 ученых, которые смогли коммерциализировать свои разработки.