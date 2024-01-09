Подмосковье 09 января 2024, 12:50 Протоиерей Михаил Трутнев посетил волонтерский центр «Обелиск» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благочинный лобненского церковного округа — протоиерей Михаил Трутнев посетил волонтерский центр «Обелиск». Он познакомился с добровольцами и узнал больше об их работе.

Руководитель центра «Обелиск» Андрей Тишков и кураторы Екатерина Исаева и Наталья Фрыкина показали гостю, как работают волонтеры. Они продемонстрировали спецснаряжение, которое изготавливают в центре, и рассказали о доставке грузов на передовую. Протоиерей Михаил Трутнев пообщался с добровольцами за чашкой чая, а после благословил центр и его сотрудников.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный приглашает на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подробности можно узнать на сайте и по телефону: +7 (930) 959-76-48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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