Подмосковье 11 января 2023, 17:50 Протоиерей из Пушкино создаст цифровую историческую базу городского округа на даче Маяковского

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Протоиерей Андрей Дудаев возродил дачу Владимира Маяковского в Пушкино, которая пострадала в пожаре в 90-х. Сейчас там проводят творческие и другие мероприятия. Один из проектов музея — цифровая культурная и историческая база, связанная с пушкинской землей.

На территории дачи-музея проводят перфомансы и выставки, рассказал художник Андрей Греча. Кроме того, иногда там можно увидеть уникальные артефакты, среди которых личный чемодан Сергея Есенина и самовар из усадьбы Льва Толстого.

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Один из проектов музея — создание и размещение в свободном доступе цифровой исторической и культурной базы Пушкино.

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«Если нам удастся эту идею воплотить в жизнь, это даст возможность для сохранения, исследования и классификации важной информации, оформления новых находок, а также доступа широкому кругу лиц к большому объему ценных культурных данных, связанных с пушкинской землей, и в том числе с поэтом Владимиром Маяковским», — сказал художник.

Сейчас проект находится на стадии разработки, но авторы убеждены, что обязательно воплотят его в жизнь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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