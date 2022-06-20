Проткнувшего локоть длинным суком ребенка спасли подмосковные врачи

В Московскую областную детскую клиническую больницу поступил ребенок, у которого обнаружили инородное тело в локтевом суставе. Выяснилось, что мальчик играл в футбол во дворе собственного дома. После того, как произошел неудачный удар, мяч вылетел за пределы поля и оказался на ветках дерева. Ребенок решил снять мяч, но упал.

Когда ребенок приземлился, он напоролся на большой сук. Тот вошел к нему в руку сразу на восемь сантиметров. Только чудом, как говорят врачи, сук прошел мимо плечевой артерии. Удалось оперативно провести операцию, рана была обработана и дренирована. Врачи опасались, что может возникнуть серьезное воспаление, но этого удалось избежать.

«10 дней пациент находился на стационарном лечении, проводилась необходимая терапия. На данный момент опасений за здоровье пациента нет», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас врачам удалось полностью восстановить все функции суставов. Ребенка уже выписали домой, его состояние оценивается как удовлетворительное.