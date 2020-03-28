Противовирусный субботник провели в Подмосковье

Вымыть, оттереть, попшикать и снова протереть. А затем сделать фото и видео. Новое время — новая отчетность о ходе дезинфекции, которую теперь обязаны проводить управляющие компании. Дважды в день фиксируется время уборки в многоэтажках по всему Подмосковью. Подробности — в репортаже «360».

В Электростали дезинфекция затронула 3,5 тысячи подъездов.

«В каждом подъезде у нас висит график санобработки. Обрабатываем гипохлоритом натрия, который рекомендует Роспотребнадзор», — рассказали в управляющей компании «Илогинское поле».

В Подольске — более шести тысяч подъездов. Уборщики все больше напоминают лаборантов в средствах защиты — перчатки, маски, очки. Но они в эти длинные выходные не одни. Присоединились волонтеры. Свои деловые костюмы сменили на спецодежду члены «Молодежного парламента». В это время работа здесь куда нужнее, чем в кабинетах.

«Все, что мы должны делать со своей стороны, мы делаем. И очень надеемся на поддержку жителей. Самоизоляция, самоограничение — и совместными усилиями в ближайшее время мы эту заразу победим», — заявили в местной УК «Южный парк».

Дезинфекция теперь обязательна, как и график уборки. Если в вашем доме не проводят дезинфекцию, нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу, местную администрацию или в территориальный отдел Госжилинспекции.

В городском округе Мытищи более 1,2 тысячи многоквартирных домов. И уборка каждого фиксируется по чек-листу: входные группы, лифты, почтовые ящики, перила, домофоны.

Но уборка уборкой, а пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, тоже нужна помощь.

«Предложила помощь людям старше 65 лет по закупке продуктов, выносу мусора и всякой другой моральной поддержке. Люди не остаются одни запертые в помещении», — рассказала «360» член совета дома Марина Беликова.

Она считает, что в условиях распространения коронавируса соседи перезнакомятся, «а когда пандемия закончиться, и вирус уйдет — привычка к такому бережному отношению к ближнему останется».