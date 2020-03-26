Противовирусные препараты нового поколения начали разрабатывать в Подмосковье

В Дубне начали разрабатывать два противовирусных препарата нового поколения. Компания «ПСК Фарма», производящая медикаменты, убеждена, что они будут эффективнее уже существующих.

Предприятие специализируется на препаратах для борьбы с социально значимыми заболеваниями и выпускает свыше 50 видов лекарств. Большую часть составляют медикаменты для людей с заболеваниями легких.

В прошлом году компания получила субсидию в размере 49,3 миллиона рублей на необходимую инженерную инфраструктуру.

В планах — создание полного цикла производства препаратов от заболеваний легких и строительство второй очереди завода Наталья Егорова, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Во время пандемии COVID-19 предприятие работает в штатном режиме. Однако меры профилактики усилили. Так, например, сотрудникам при входе стали измерять температуру, а число точек для дезинфекции рук увеличили. Поверхности ежедневно начали усиленно обрабатывать хлорсодержащими средствами.