Диспансер для больных туберкулезом отремонтировали в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:11 Диспансер для больных туберкулезом отремонтировали в Ленинском округе

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Ремонт противотуберкулезного Видновского отделения противотуберкулезного диспансера завершился в Ленинском округе. На это потратили свыше 4,7 миллиона рублей.

Как рассказал главврач Сергей Смердин, в здании отремонтировали полы, стены и потолки, заменили двери и коммуникации, а также обустроили колясочную. Также в помещениях установили новую мебель.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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