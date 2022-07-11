Противопожарный рейд провели в Лосино-Петровском

Сотрудники МЧС и Лесоохраны Лосино-Петровского городского округа провели противопожарный рейд. Из-за жаркой погоды объявлен четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных.

Особенно пристальной внимание сотрудники служб уделяют отдыхающим на природе. Сотрудники Лесоохраны вместе с МЧС и представителями администрации напоминают людям о правилах поведения в лесу и раздают специальные памятки.

«На мой взгляд, это проводить, чем чаще, тем лучше. Чем больше мы проведем мероприятий данных, тем больше пресечем лесных пожаров», — отметил заместитель директора Московского опытного лесничества Виктор Виноградов.

Подобные рейды в Лосино-Петровском городском округе проводятся регулярно. Жителям стоит помнить, что за шашлык возле леса положен штраф, который с 8 июня этого года увеличился в десять раз.

Так, за нарушение пожарной безопасности грозит штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

В ходе рейда, комиссия проверила также состояние пирсов для пожарных машин. Их в городском округе десять. В этом году установят еще один.

В Подмосковье за неделю потушили 12 лесных пожаров. К тушению привлекали 88 человек личного состава и 40 единиц техники.