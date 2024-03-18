Подмосковье 18 марта 2024, 19:11 Противопожарные рейды пройдут в лесах Подмосковья с 18 марта по 12 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Противопожарные рейды «Смежник» стартовали в лесах Подмосковья. Лесная охрана проверит, как собственники и арендаторы участков, граничащих с землями лесного фонда, выполняют установленные законодательством требования по предотвращению лесных пожаров.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, основная цель профилактического мероприятия «Смежник» обеспечение пожарной безопасности на территории лесного фонда и контроль исполнения требований правил пожарной безопасности в лесах

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«Если в случае неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности были уничтожены или повреждены лесные насаждения и им причинен значительный ущерб, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснил Мурашов.

Лесная охрана с 18 марта по 12 мая будет регулярно проверять своевременную очистку земли от сухой травянистой растительности, валежника, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее десяти метров от границ территории леса.

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