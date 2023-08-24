Подмосковье 24 августа 2023, 13:54 Противопожарные полосы обустроили на 1,9 тысячи километров лесов Подмосковья Комитет лесного хозяйства Московской области

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На 1,9 тысячи километров лесов Московской области обустроили минерализованные противопожарные полосы. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Для противопожарного обустройства лесов мы создаем новые и обновляем уже имеющиеся минполосы. Государственное задание 2023 года по устройству противопожарных минерализованных полос выполнено полностью», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Во всех 19 лесничествах план по данным работам полностью выполнили. Полосы обустроили вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур. Ширина полосы составляет не менее 1,4 метра.

Работы выполнило ГАУ МО «Центрлесхоз».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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