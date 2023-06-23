Подмосковье 23 июня 2023, 01:30 Противопожарные авиапатрули Подмосковья провели в воздухе более 300 часов с апреля Комитет лесного хозяйства МО

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Противопожарные авиапатрули Подмосковь провели более 300 часов в полетах во время мониторинга лесов, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Мероприятия проводятся с 1 апреля этого года.

«Авиамониторинг — один из эффективных методов обнаружения возгораний. Всего утверждено четыре маршрута, но основные полеты осуществлялись по маршрутам — Север и Восток. В небе летчики-наблюдатели провели уже более 300 часов, что больше в два раза, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также он уточнил, что повышение частоты полетов связано с высокими температурами воздуха, которые оказались выше прошлогодних. Также мониторинги увеличили из-за меньшего количества осадков и частым фиксированием четвертого и пятого класса пожарной опасности в лесах области, при котором авиапатрулирование проводят два раза в день.

В ведомстве добавили, что зона мониторинга земель лесного фонда Подмосковья с воздуха составляет 877,4 тысячи гектаров. По государственному заданию 2023 года утвердили четыре маршрута авиапатрулирования — три основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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