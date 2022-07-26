Противопожарную профилактику провели на подмосковных торфяниках

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Подмосковье будет знойной. Самым жарким днем станет среда: воздух прогреется до 30 градусов тепла.

В связи с этим специалисты подведомственной Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья аварийно-восстановительной службы особое внимание уделили профилактике возгораний на торфяниках области.

Во время профилактических мероприятий торф насыщают достаточным количеством воды. С этой целью на 10–12 комплексах гидротехнических сооружений из 72, которые эксплуатирует ГКУ МО «МОС АВС», ежедневно перекачивают дополнительные объемы воды из природных источников. Торф является мощным водопоглотителем, один килограмм которого может удерживать до 15 литров воды.

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«Основной объем работ по перекачке воды в гидросооружения проводится в Шатурском и Луховицком городских округах. Также работы организованы на севере региона — в Талдомском и Сергиево-Посадском округах. Кроме того, осуществляется ежедневное патрулирование территорий», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На территории Подмосковья учтено 1090 месторождений торфа общей площадью более 150 тысяч гектаров. После масштабных торфяных пожаров 2010 года правительством Московской области была разработана и осуществлена программа «Экология Подмосковья на 2011–2013 годы», в рамках которой было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений общей площадью около 73 тысяч гектаров.