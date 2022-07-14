Противопожарное состояние торфяников проверили в лесах Луховиц

Недалеко от деревни Лесное в Луховицком округе находится более тысячи гектаров месторождения торфа. Сотрудники лесничества еженедельно патрулируют территорию, чтобы уберечь ее от пожаров.

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Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что ситуацию держат на контроле и заверил, что о торфяных пожарах можно не беспокоиться.

«Специалисты еженедельно проводят натурное обследование территорий и выполняют необходимые замеры. Ситуация на контроле и однозначно можно сказать, что таких торфяных пожаров, как были в 2010 году, мы не увидим», — сказал Филимонов.

Площадь месторождения торфа занимает в Луховицах 1621 гектар. На них в прошлом году провели работы по обводнению и искусственному заболачиванию, чтобы обезопасить зону от пожаров. Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов отметил, что регулярные проверки дают возможность вовремя реагировать на изменение уровня воды.

«Это позволит оперативно предпринять максимально эффективные меры в случае пожара и просчитать возможные сценарии ликвидации возможного возгорания, отталкиваясь от данных по доступности источников воды для техники и наличия пересохших участков торфа», — уточнил Баженов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Подмосковье. В этой сфере уже реализуют 25 проектов.