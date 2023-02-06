Подмосковье 06 февраля 2023, 11:38 Противопожарная прочистка квартальных просек началась в Раменском округе

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Противопожарные работы по прочистке квартальных просек начались в Пласкининском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес». Мероприятия проводятся сотрудниками Виноградовского — Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» по плану, установленному на 2023 год.

«Работы именно на этих участках начались не случайно. Здесь просеки проходят по болотистой местности, поэтому было принято решение провести их прочистку в устойчивую морозную погоду», — сообщил старший участковый лесничий Пласкининского участкового лесничества Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев.

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На данный момент специалисты приняли почти 4 километра квартальных просек, предназначенных для свободного проезда спецтехники в случае возникновения лесного пожара. Всего на территории Виноградовского филиала планируется прочистить 128,25 километра просек.

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