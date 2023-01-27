Подмосковье 27 января 2023, 13:54 Противогололедную обработку территорий выполнили в Подмосковье на 70%

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Коммунальные предприятия Подмосковья выполнили задание по противогололедной обработке территорий на 70%. Инспекторы ГУСТ сформировали задания в мобильном приложении АИС МДП с помощью специальной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ.

«В общей сложности в Московской области справились с задачей уже на 70% — это неидеальный показатель, но работы продолжаются», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Лучшие показатели продемонстрировали коммунальные службы в Серебряных Прудах, Молодежном, Мытищах и Лосино-Петровском. Там с работой справились на 100%. В Королеве, Протвине, Лыткарине и Дзержинском обработка территорий выполнена на 90%.

Министр отметила, что есть и муниципалитеты, которые не приняли во внимание задачу по противогололедной обработке территорий. Результаты в Сергиевом Посаде, Зарайске и Лотошине оценили как неудовлетворительные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье внедрили новый подход к контролю за уборкой снега. Службы разработали четыре сценария, по которым проводятся работы, и определили приоритетность дорог.

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