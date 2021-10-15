Подмосковных пенсионеров призвали не забывать о прививке против гриппа на фоне COVID-19

Почти 50% жителей Подмосковья пожилого возраста привились от коронавируса. Вакцинация от гриппа идет более медленными темпами, но в целом характерна для ежегодных показателей. Об этом в интервью «360» рассказал главный внештатный специалист по гериатрии регионального Минздрава Михаил Якушин.

В Московской области 820 тысяч пожилых прошли первый этап вакцинации, вторую прививку сделали 780 тысяч человек преклонного возраста.

«В Подмосковье 1,68 миллиона пожилых людей. Почти половина вакцинировалась, хороший показатель», — подчеркнул Якушин.

По его словам, прививочная кампания против гриппа пока не настолько интенсивна — всего 12%, или 141 тысяча человек. Тем не менее каждый год ситуация складывается приблизительно одинаково.

Не слишком активную вакцинацию против гриппа специалист объяснил переключением внимания населения на «самое опасное» — коронавирусную инфекцию. А менее опасное, наоборот, забывается и считается неактуальным.

«На самом деле течение гриппа постепенно ухудшается. Это незаметно на фоне ковида, но грипп, по сравнению с прошлым годом, тяжелее переносится. Специалисты так оцениваются ситуацию», — заметил Якушин, призвав не забывать о прививке против гриппа.