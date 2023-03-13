13 марта 2023, 12:53
Протезное предприятие из Реутова обеспечило своей продукцией 500 пациентов
Компания «ГлавОрто» из Реутова обеспечила протезами около 500 человек. Это жители округа, а также паралимпийские чемпионы и участники боевых действий. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.
Компания изготавливает протезы по современным технологиям. Большая часть комплектующих — российского производства. Генеральный директор «ГлавОрто» Руслан Шагламджян отметил, что ампутация — это не приговор, потому что протезы позволяют вести привычный образ жизни.
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«Реабилитация, конечно, у всех проходит по-разному — кто-то привыкает быстро, а другим требуется время. Но по ее завершении каждый может вести полноценную жизнь: заниматься спортом, ходить в походы и на рыбалку, воспитывать детей», — сказал он.
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Предприятие оказывает полный цикл услуг — первичный прием врача, изготовление индивидуальных протезов и реабилитация пациентов. Им также помогают с оформлением документов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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