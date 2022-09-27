Протекающую крышу в пятиэтажке починили в поселке Монино в Щелкове | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Протекающую крышу в пятиэтажке починили в поселке Монино в Щелкове

Читать 360tv в

По поручению Госжилинспекции в Подмосковье провели локальный ремонт крыши в пятиэтажном доме по Алксниса, 34 поселка Монино городского округа Щелково. Там давно нужно было заменить шиферное покрытие, но компания регулярно откладывала такие работы, говоря о том, что пока на них не хватает средств. В итоге возможности починить кровлю оперативно нашлись, как только к делу подключились жилищные инспекторы. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Управляющая компания долгое время уверяла, что пока на ремонт у нее нет не только денег, но и рабочих. Это услышала хозяйка верхней квартиры, когда в очередной раз попросила починить ей протекающую крышу. Жительница поделилась, что ситуация уже переставала быть безопасной. Мало того, что квартиру заливало и начинало портиться имущество, так еще и возникала опасность короткого замыкания. В итоге женщина решила обратиться в Госжилинспекцию и попросила о содействии в решении вопроса.

Реклама

В итоге инспекторы осмотрели крышу пятиэтажки и выяснили, что проблема не столько в самой кровле, сколько в мансардных конструкциях, чье шиферное покрытие пришло в негодность. В ведомстве решили, что в этом виновата управляющая компания и поручили ей прекратить все проблемы. ООО «Вега» мобилизовала свои ресурсы и провела локальный ремонт — заменила шиферные листы над квартирой заявителя.

Реклама

«В работе управляющей компании не может быть „нересурсных“ состояний: отсутствие рабочих рук и денег не является основанием для неисполнения своих обязанностей по содержанию общего имущества собственников. Набирайте и обучайте персонал, находите средства, работайте с собственниками — если вы подрядились заниматься этим видом предпринимательской деятельности, то должны уметь это делать, и обязаны выполнять требования жилищного законодательства», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

0 0 0 0 0 0