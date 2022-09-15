Протекающую крышу отремонтировали в доме на проспекте 60 Лет Октября в Щелкове | 360°

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Протекающую крышу отремонтировали в доме на проспекте 60 Лет Октября в Щелкове

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Ремонт крыши провели в пятиэтажке на проспекте 60 Лет Октября в Щелкове. Она начала протекать в феврале, и жилищные инспекторы поручили управляющей компании решить проблему, рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

От протечек пострадало четыре квартиры, рассказали в ведомстве. Ремонт жители ждали с февраля. Теперь собственники могут не бояться грядущей зимы. Ольга Федина заявила, что задача управляющих компаний Подмосковья сейчас — качественно подготовить дома к холодам.

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«Близится следующая зима, и задача управляющих компаний не допустить повторения прежних ошибок и честно подготовить дома к холодному сезону. Мы намерены проверить каждый МКД Подмосковья», — сказала она.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

ЖКХ

Щелково

Ремонтные работы

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