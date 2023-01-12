Подмосковье 12 января 2023, 12:49 Протечки крыш двух жилых домов устранили в Электростали

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В Электростали починили кровли двух многоквартирных домов на улице Корешкова и проспекте Ленина. Соответствующее срочное поручение дала Госжилинспекция Подмосковья после жалоб местных жителей. Ремонтом кровель занялись управляющие компании ООО «Электросталь Жилкомфорт» и МБУ «Электростальская коммунальная компания».

Жильцы указанных домов обратились в ведомство в середине декабря. В обоих случаях прохудились крыши на чердаках. При этом управляющая компания на Корешкова не только не реагировала на заявки, но и заверяла, что крышу отремонтировали. На Ленина кровля прохудилась еще в ноябре, однако чинить ее никто не спешил.

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Во время проверки жилищные инспекторы выяснили, что из-за погоды покрытие на обеих крышах пришло в негодность. На Корешкова вода протекала прямо в квартиру, а на Ленина вода подтопляла также общую площадь дома.

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Управляющим компаниям поручили срочно устранить причины протечек. В течение полутора недель мастера провели ремонты по обоим адресам, что позволило жильцам провести Новый год под целыми крышами.

«По существующим законодательным нормам причины протечек с кровли локального характера УК должна устранять в течение суток с момента поступления заявки. Трое суток отводится на ремонт, если протечки выявили в перекрытиях. Управляющая компания также может договориться с собственником о каких-то конкретных сроках исполнения работ», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она заверила, что игнорировать заявку УК не может. Об этом следует помнить как жильцам, так и управляющим компаниям.

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