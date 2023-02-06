Подмосковье 06 февраля 2023, 12:52 Просветительский проект о русской культуре запустили в Одинцовском округе Фото: Мария Шматкова

Читать 360tv в

Новый просветительский проект «Думать и говорить по-русски» запустили в Одинцовском округе. Организаторы отметили, что участников объединяет любовь к русской культуре и желание передать ее наследие потомкам.

Проект рассчитан на 2023 год, который объявлен в России и странах СНГ годом русского языка. В рамках «Думать и говорить по-русски» запланировано много мероприятий: выставок, конкурсов, исторических программ и многого другого.

Реклама

«На наглядном примере жизни и творчества русских писателей и поэтов, художников и композиторов, актеров и режиссеров, певцов и музыкантов, оставивших яркий след в культуре и истории нашей страны, мы будем учиться думать и говорить по-русски», — сообщила председатель комитета по культуре администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина.

Реклама

Ознакомиться с полным списком мероприятий на 2023 год в рамках проекта можно на официальном сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».