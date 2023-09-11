Подмосковье 11 сентября 2023, 19:13 Просветительская акция «Поделись своим знанием» прошла в школах Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

В школах Химок состоялась акция «Поделись своим знанием». Для старшеклассников выступили эксперты Ассоциации развития финансовой грамотности с лекциями о кибербезопасности, digital-инновациях и перспективах экономики России.

«Ученики многих общеобразовательных учреждений приняли участие в интерактивном уроке, который стал незабываемым опытом для всех ребят. Для школьников это не только возможность расширить свой кругозор, но и найти новых друзей и единомышленников!» — поделилась директор гимназии № 23, член местного совета депутатов Олеся Климачева.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием» стартовала в 2021 году. За это время эксперты представили более 20 тысяч лекций для 500 тысяч слушателей.

«Акция стала уже четвертой. Она вызывает позитивные отклики как у молодежи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития. Радует, что количество участников и партнеров акции постоянно растет», — подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».