23 июня 2023, 23:52
Просветительская акция по правилам дорожного движения прошла в Мытищах
В Мытищах прошла акция «Некуда спешить». Сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения с курсантами автошкол. Ученикам напомнили о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений.
Главной целью акции является повышение уровня знаний участников дорожного движения, а также напоминание о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима.
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Мероприятия по напоминанию о ПДД имеют огромное значение для общества и помогают снизить количество аварий на дорогах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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