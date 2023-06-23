Подмосковье 23 июня 2023, 23:52 Просветительская акция по правилам дорожного движения прошла в Мытищах

Читать 360tv в

В Мытищах прошла акция «Некуда спешить». Сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения с курсантами автошкол. Ученикам напомнили о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений.

Главной целью акции является повышение уровня знаний участников дорожного движения, а также напоминание о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима.

Реклама

Мероприятия по напоминанию о ПДД имеют огромное значение для общества и помогают снизить количество аварий на дорогах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».