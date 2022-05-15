Глава Химок рассказал о проектах благоустройства общественных пространств округа

Жители городского округа Химки могут проголосовать за проекты благоустройства Барашкинского пруда и парка «Яковлево» на сайте za.gorodsreda.ru. Подробности об изменении этих общественных пространств рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

Первый проект предлагает очистку Барашкинского пруда и организацию на берегу зоны отдыха с площадкой для выгула собак и спортивной площадкой. Все дорожки около водоема обновят, установят новые скамейки, фонари, проведут дополнительное озеленение территории и установят новые входные группы.

«Раньше на берегах пруда находились две деревни — Старые и Новые Барашки. Теперь о них напоминает только название пруда. Сегодня это популярная у жителей Новых Химок зона отдыха, которую мы обновим и преобразим. Благоустройство наших зеленых зон мы проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил Дмитрий Волошин.

В расположенном у реки Клязьма парке «Яковлево» проект благоустройства предусматривает организацию удобных подходов к воде, обновление детских и спортивных площадок. Также там появятся зоны отдыха с навесами и лежаками, а еще сцена с амфитеатром.

Для участия в голосовании жителям городского округа Химки нужно после авторизации на сайте госуслуг перейти на портал za.gorodsreda.ru. На открывшейся странице выбрать городской округ «Химки. Голосование проводят по инициативе Минстроя и партии «Единая Россия».