Просторный лесопарк открылся в подмосковном ЖК «Микрогород „В лесу“»

Вокруг жилого комплекса «Микрогород „В лесу“» в Красногорске раскинулся настоящий лес на площади семь гектаров. При этом жителям доступна современная инфраструктура.

Так было не всегда — территорию расчищали, обустраивали, но при благоустройстве не вырубили ни одного дерева, и теперь у жителей «Микрогорода „В лесу“» под окнами шикарная зона для отдыха и прогулок.

«Основная концепция благоустройства парка — это максимальное сохранение зеленого фонда, который мы видим здесь, мы проложили дорожки, использовав экологические материалы, в данном случае это гранитный отсев, а не асфальт», — рассказал представитель застройщика Александр Жуков.

Источник фото: телеканал «360»

В парке деревьев даже добавилось — высадили 245 саженцев. Весь этот небольшой лес — зеленые легкие нового района. Он строится под управлением компании «ПроГород» группы «ВЭБ.РФ». Экологичные материалы задают тон всему пространству.

«Как вы видите, мы использовали экоматериалы для подсыпки. Это кора деревьев, для детишек это и безопасно, и экологично», — отметил представитель застройщика Александр Жуков.

Источник фото: телеканал «360»

Не забыли тут и про животных. Теперь у птиц и белок есть кормушки. Продумали и удобные зоны для жителей с домашними питомцами.

«Зона для собак устроена очень удачно. У меня знакомые все ходят, и им всем нравится. Собаки веселятся, я сама видела», — поделилась жительница ЖК «Микрогород „В лесу“» Наталья Стрельникова.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря совместной работе красногорской администрации и застройщика при благоустройстве к местным жителям прислушались.

«В парке бываю очень часто, видела его с самого начала, когда здесь еще ничего не было. Сейчас, конечно, приятно приходить сюда, здесь оставаться. Самое главное — не страшно в темное время», — отметила жительница ЖК «Микрогород „В лесу“».

Источник фото: телеканал «360»

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