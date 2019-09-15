Простор для больших и маленьких. В Протвине появилась новая детская площадка

В городском округе Протвино торжественно открыли новую детскую спортивно-игровую площадку. Комплекс появился на улице Ленина 24В. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новая детская площадка появилась в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Вместе с жителями ленточку перерезали заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова и заместитель главы администрации городского округа Кирилл Бабыкин.

«Спасибо губернатору Московской области за поддержку. Каждый год мы устанавливаем качественные, интересные и, самое главное, безопасные детские площадки», — отметил заместитель главы администрации городского округа Протвино Кирилл Бабыкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Это уже девятая межквартальная игровая площадка, которая появилась в округе. Тематикой игрового комплекса, площадью 450 квадратных метров, стал «Транспорт». Все элементы городка выполнены из современных материалов, имеющих необходимые сертификаты.

«Наш город становится более комфортным для проживания не только взрослых, но и маленьких жителей. Это, безусловно, очень радует!», — поделилась местная жительница Юлия Шурупова.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

На детской площадке установили горки, качели, спортивные и игровые элементы, песочницу и застелили ударопоглощающее покрытие. Основание под игровой комплекс администрация округа подготовила в июне 2019 года. Главная же особенность площадки в том, что на ней будет комфортно играть детям разного возраста: как малышам, так и деткам постарше.