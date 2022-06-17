«Просто сенсация». Вице-премьер РФ рассказал, что вывело Подмосковье в лидеры рейтинга АСИ

Вице-премьер России Андрей Белоусов назвал сенсацией то, что Московская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Он лично поздравил с таким результатом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Я считаю, что это просто сенсация нашего рейтинга — попадание Московской области в тройку лидеров. Андрей Юрьевич [Воробьев] не даст соврать: я был настолько обрадован этим, что позвонил ему, когда все это еще находилось под большим эмбарго, и поздравил его», — сказал Белоусов.

Он напомнил, что в прошлом году регион находился на седьмой строчке.

«И такой прорыв, не побоюсь этого слова, связан прежде всего со сдвигами в регуляторике. Московская область стала одним из лидеров по продвижению в снижении, в облегчении регуляторных барьеров, механизмов», — подчеркнул Белоусов.

О том, что Подмосковье вошло в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, стало известно накануне. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).