«Просто и удобно». Семьям мобилизованных жителей Подмосковья перечислят выплаты без зявлений | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 21:57 «Просто и удобно». Семьям мобилизованных жителей Подмосковья перечислят выплаты без зявлений Публичное достояние

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Процедуру получения помощи для семей мобилизованных упростили в Подмосковье. По решению губернатора Андрея Воробьева мобилизованным и добровольцам предоставляется единовременная выплата в 200 тысяч рублей, никаких заявлений писать для ее получения не нужно, она проактивна. Об этом сообщила министр соцразвития региона Людмила Болатаева.

«Мы тесно работаем с военным комиссариатом и Минобороны для получения списков и в дальнейшем перечисляем выплату», — пояснила Людмила Болатаева.

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Министр уточнила, что семья мобилизованного может обратиться по телефону 122 (далее 8) или заполнить форму на портале «Добродел». Социальные помощники помогут решить бытовые проблемы. Также в каждом городском округе Подмосковья работает Центр помощи, где жителям оказывают адресную помощь.

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«Что касается единовременной выплаты, семья мобилизованного может оформить вторую банковскую карту и пользоваться денежными средствами военного. Также сам мобилизованный и его члены семьи могут оформить кредитные каникулы, для детей есть бесплатный детский сад и питание в школе», — добавила министр.

Ранее губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Долгопрудном.