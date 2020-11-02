Просто и со вкусом: названы самые популярные имена детей в Подмосковье

В понедельник на заседании зампредов губернатор Андрей Воробьев обсудил с начальником Главного управления ЗАГС Подмосковья Еленой Филатовой количество детей, родившихся в регионе 1 ноября. Также глава региона выяснил, какие имена стали самими популярными в этот день. Выяснилось, что мода на имена Анастасия и Александр все еще прочно держится.

«Родились 6748 детей, среди девочек самые популярные [имена] — Анастасия, Мария, Татьяна. Мальчики — Александр, Максим и Павел», — сообщила Филатова.

Также она рассказала, что 87% детей получили свидетельство о рождении, не выходя из роддома.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, почему было принято решение ввести режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дело в том, что они болеют тяжелее всех, об этом свидетельствует статистика. Поэтому пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам важно переходить на удаленный режим работы и без особой необходимости не выходить из дома. Губернатор также поручил поговорить с управляющим промышленных предприятий о предоставлении особых условий труда для пенсионеров.