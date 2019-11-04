«Проснулся утром и решил завести страусов». Как африканские птицы оказались на котельной в Звенигороде

Африканские страусы поселились на котельной в Звенигороде. Местный житель Аванес купил птиц у заводчика в Ростове-на-Дону. Знакомиться с экзотичными питомцами отправилась корреспондент «360».

Знакомство с начала не совсем заладилось — страусиха Яна приревновала своего возлюбленного Рустама к незнакомой гостье с микрофоном. Раздосадованная дама наелась батона, а затем решила атаковать оператора — жертвой стала новая ветрозащита. Угрызений совести птица явно не почувствовала.

Источник фото: телеканал «360»

Среди подмосковных многоэтажек африканские страусы Рустам и Яна ощущают себя очень вольготно. На территории местной котельной они поселились несколько месяцев назад. Эту пару житель Звенигорода Аванес купил у заводчика в Ростове-на-Дону.

Проснулся утром и решил завести страусов. Нас проконсультировали по уходу, что, как, и мы до сих пор на связи Аванес Арушенян заводчик

Источник фото: телеканал «360»

В обычной газели вместе со взрослыми птицами — Рустаму и Яне уже два года — в Подмосковье переехали и пять птенцов. Малышами их называть, конечно, трудно — они в два раза больше обычной курицы. Некоторые весят порядка 8-9 килограммов.

Лакомятся страусы не только обычной пищей, но и камнями. Оказывается, стеклышки и крупная галька обязательно должны быть в рационе этих птиц. Впрочем, только это и стало единственной неожиданностью для Аванеса: говорит, особого ухода питомцы не требуют. Любят яблоки, тыкву, комбикорм. Главное — просторный вольер, чтобы было где нарезать круги.

Источник фото: телеканал «360»

Живут страусы в обычном домике, большую часть дня проводят на улице: оперение от холода пока спасает. Ну, а если температура опустится до -20, будут прятаться в сене. Пока птицы гуляют и в сумерках иногда пугают жильцов спального района — один раз их даже приняли за лошадей, рассказывает Аванес.

«Очень дружелюбные птицы, очень любят людей, детей в особенности», — делится заводчик Аванес Арушенян.

Планы на экзотических питомцев у Аванеса большие: хочет открыть страусиный контактный зоопарк, как в Ростове. Тем более, что скоро Яна подрастет и сможет нести яйца, а значит, можно будет их продавать и устраивать кулинарное шоу — жарить яичницу или печь огромное безе. Правда, для этого нужна территория — например, часть соседнего парка. Сейчас заводчики ждут ответ от властей Звенигорода, быть может, те помогут развить страусиное хозяйство.