Прослушать сердце и вылечить зубы. В поселке Володарского появилось новое медоборудование

В поселке Володарского Ленинского городского округа появилось новое медицинское оборудование. Оно заработало в местной амбулатории.

Так, в кабинетах амбулатории появились отоскоп, фетальный допплер для прослушивания сердцебиения плода в утробе матери, аппарат УЗИ, новая стоматологическая установка.

Жители поселка уже успели оценить новое оборудование. «Здесь хороший стоматолог и современное стоматологическое оборудование. Так что лечить зубы не страшно», — рассказал Иван Щеглов.

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Местная амбулатория существует более полувека и обслуживает поселок Володарского и еще несколько деревень — всего более семи тысяч человек. Некоторые сотрудники проработали в учреждении порядка 40 лет. А руководит амбулаторией молодой врач Анастасия Косарева. Работой врачей жители поселка довольны.

«Очередей у нас нет, я записываюсь заранее к врачу через колл-центр, — рассказала жительница Любовь Подколдина. — Врачи у нас внимательные, спасибо им за это. Я очень довольна».

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, за последнее четыре месяца в амбулатории начали работать два терапевта, четыре педиатра, офтальмолог, два стоматолога, фельдшер и четыре медсестры. Новым кадрам способствуют хорошие условия — в Ленинском районе предоставляют жилье в социальный найм, льготы.