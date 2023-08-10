Подмосковье 10 августа 2023, 21:24 Прославленные хоккеисты сыграют с командой блогеров перед финальным матчем Кубка Александра Овечкина в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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На площадке ледового дворца «Красногорск Арена» имени В. В. Петрова пройдут финальные игры турнира по хоккею среди детских команд на Кубок Александра Овечкина. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на мероприятии состоится гала-матч между прославленными отечественными хоккеистами и известными блогерами.

В составе легенд хоккея на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и другие. В форме команды блогеров выступят Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya), Vobon Games, Hockey Stigg, Дмитрий Козлов, Lil' Archi, Константин Рякин (Евгенич), Камил Гаджиев и Субои.

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После игр финала и гала-матча пройдут решающие состязания киберхоккейного турнира. Всех победителей и призеров соревнований наградит лично инициатор события Александр Овечкин.

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