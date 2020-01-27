Как встретились американцы в России. Прославившийся благодаря тапкам блогер съездил в Солнечногорск к фермеру из США

Айзек «запилил» в соцсеть «ТикТок» русские тапки, и это видео собрало более полумиллиона просмотров. Взгляд иностранца на привычные для нас вещи — вот что внезапно может зацепить и удивить. Кто он, загадочный американец, который приехал в Москву и снимает забавный видеоблог о русских буднях? «360» пригласил блогера отправиться в путешествие по Подмосковью.

Источник фото: телеканал «360»

Своей платформой Айзек (ну или Исаак, если официально) выбрал «ТикТок» — это самая скоротечная и мимолетная платформа — «видосы» там просвистывают в топ со скоростью мессенджера. Но русские тапки в первые же минуты умудрились сорвать аж 600 тысяч просмотров! Это — много, а тапки — это и правда удивительно для иностранцев.

Источник фото: телеканал «360»

Как нам не понять голландцев, которые не полоскают посуду — так и сушат в мыле — так и им не понять, почему русские ходят по дому не в уличной обуви, а в специально предназначенных для этого аксессуарах. Чтобы помочь Айзеку с погружением в русские реалии, съемочная группа «360» поехала с ним к другому американцу — Джею, который давно обосновался в подмосковной деревне Мошницы и, между прочим, делает там отменные сыры.

Источник фото: телеканал «360»

Айзеку восемнадцать, он уже три месяца живет в Москве. Приехал не совсем по собственной воле — родители отправили сюда набраться житейского опыта.

«Я здесь, чтобы учить русский язык. Я буду здесь, пока не придет время поступать в университет в Америке. Примерно еще полгода. Моя мама из России. Русский был моим первым языком, но к семи годам я все забыл», — рассказывает Айзек Стилман.

Источник фото: телеканал «360»

Он снимает квартиру в центе Москвы. Каждый день ходит в обычную школу. Чтобы не скучать в одиночестве, Айзек начал снимать видеоблог о том, что его удивляет в России. Результат — почти четырнадцать тысяч подписчиков, которым нравится, как он ломает язык о русские слова.

Источник фото: телеканал «360»

Деревня Мошницы находится в Солнечногорском округе, в часе езды от Москвы. И вот оно — место, где процветает американский бизнес в России. Айзека встречает сыропроизводитель Джей Клоуз.

Источник фото: телеканал «360»

С корабля сразу на бал, то есть в сарай, где Джей разводит коз. Айзек только и успевает снимать видео для своего блога. Контента наберется на недели вперед.

Источник фото: телеканал «360»

Джей Клоуз живет в России уже двадцать семь лет. За это время обзавелся не только козами, но и сырным производством.

Источник фото: телеканал «360»

Все Подмосковье знает пятьдесят сортов сыра, которые здесь продаются. Например, тут есть сыр с красным вином и много других необычных сортов.

Источник фото: телеканал «360»

Айзек впечатлен: «Пахнет супер, интересно, я никогда раньше такого не нюхал».

Джей пояснил: «Ноги бога! Smells like a feet of God!»

Источник фото: телеканал «360»

Джей не скупится на советы. Хочешь успешный бизнес? Делай то, что любишь. Правда, и Айзек знает, как продвигать свой бренд. Например, снимать видео для интернета.

Источник фото: телеканал «360»

К концу экскурсии по владениям Джея Айзек решил — вернется в Россию после университета и организует свой бизнес.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, и команда телеканала «360» не осталась в стороне — и засветилась в блоге у Айзека. Осталось подождать, когда видео тоже наберет несколько сотен тысяч просмотров.