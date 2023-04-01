Подмосковье 01 апреля 2023, 15:38 Прославил фамилию. Житель Луховиц получил медаль Жукова за проявленную отвагу в зоне СВО

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Младший сержант Андрей Маликов из Луховиц получил медаль за подвиг, который он совершил в зоне СВО. Во время боя 20-летний парень, рискуя жизнью, восстановил радиосвязь с командным пунктом.

Андрей отправился в зону СВО в июне прошлого года, а в декабре отличился в одном из боев.

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«Прямо передо мной, метрах в 10, упал снаряд, и вот как раз на кабель. Пришлось чинить прямо в воронке от взрыва. В нее прыгнул и начал ремонт», — вспомнил парень.

Связь с командным пунктом была восстановлена, и это помогло сорвать атаку украинских националистов. За проявленный героизм командование наградило Андрея Маликова медалью Жукова.

«Когда он прислал фотографию с наградой, я часа два ревела от счастья, просто не знала, куда себя деть! Радости было много, гордилась им очень», — рассказала мама молодого героя Светлана Маликова.

Гордится Андреем и его семилетний брат Толя. Он рассказал, что теперь будет посвящать своему старшему все школьные сочинения.

Сам же боец героем себя не считает, говорит, что просто продолжает славные семейные традиции: отец Сергей служил на Северном флоте, а старший брат Александр — связистом в Белоомуте.

В свой первый отпуск Андрей Маликов вернулся домой с огромным букетом цветов и успел как раз ко дню рождения матери. Молодому человеку предстоит переобучение, после которого он сможет вновь вернуться в строй и продолжить службу.

«Я буду за него молиться. И за всех ребят, которые там находятся. Чтобы все было хорошо и они побыстрее вернулись домой», — пообещала мама Света.

В конце марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за содействие в поддержке бойцов СВО. Регион помогает 27 войсковым частям и силовые структуры принимают в этом большое и заметное участие.