Осеннее первенство по футболу прошло в Котельниках

В подмосковных Котельниках прошло осеннее первенство по футболу. По итогу турнира определили лучшего вратаря, бомбардира, защитника и игрока. Кубок Осеннего первенства 2021 достался команде «Белая Дача» из одноименного микрорайона.

На поле оказались самые разные игроки. Кому-то было за 50 лет, а некоторым не исполнилось и 18. Игра объединила инженеров, водителей, студентов и сотрудников сферы IT. Например, Виктор Устюгов — офисный работник, который каждые выходные сменяет строгий костюм на спортивную форму.

Согласно регламенту, матчи проходили на двух футбольных полях. Принять участие мог любой желающий, кто сможет собрать собственную команду. В текущем году участниками стали шесть коллективов.

Такие игры проводятся в Котельниках несколько раз в год. Их основная цель — развивать в регионе массовый спорт и поддержать местный футбол. По итогам турнира победу одержала команда «Белая Дача», которая стала обладателем Кубка соревнований.

«По регламенту турнира шесть команд разбиты на две группы по три команды в каждой группе. Играют один круг между собой. Каждая с каждой в группе. Две команды выходят в плей-офф. Матч за третье место и финал», — объяснил заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

Основная цель мероприятия — это развитие массового спорта в Котельниках и развитие футбола, в частности, добавил первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Александр Чуприн.