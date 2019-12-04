Тонкий лед. В Дубне прошли учения по спасению из водоемов любителей зимней рыбалки

Сезон подледной рыбалки стартовал в Подмосковье. Но пока неофициально — лед на водоемах еще недостаточно прочен. Он только начинает «вставать». Но рыбаки не заботятся о безопасности и выходят на водохранилища и озера. Сотрудники «Мособлпожспаса» объяснили любителям подледной рыбалки, что необходимо делать, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Температура воды в Иваньковском водохранилище, — это в Дубне, — примерно плюс пять градусов. Мышцы у человека сведет уже через 10 минут. Намокшая одежда начнет тянуть ко дну. Но, когда за дело берутся профессиональные спасатели, это не страшно. Так проходит их стандартная тренировка.

Источник фото: телеканал «360»

Операции по спасению проводят на катере с воздушной подушкой. Он за секунды набирает скорость как на воде, так и на льду. Поэтому на операцию по спасению уходит в среднем три минуты. Но лучше позаботиться о своей безопасности заранее.

«Самое простое, что может себе позволить каждый, это веревка с привязанным к концу грузом, который волочится за человеком. Ему окружающие могут помочь», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Александр Проценко.

Источник фото: телеканал «360»

На водохранилище рыбачат уже десятки человек. Но со страховкой - ни души.

«Ими движет сейчас азарт: первый лед, первая рыбалка. Они думают, будет большая рыба у них», — отметил начальник поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Сергей Салахатдинов.

Иваньковское водохранилище — излюбленное место рыбаков. Ежегодно сюда приезжают спасатели, раздают листовки, беседуют. А потом возвращаются сюда, чтобы вытаскивать провалившихся под лед рыбаков — за зиму примерно по пять человек.

ЧП обычно происходят именно в такое время — когда лед только начинает намерзать и ближе к весне. Уговоры не на всех влияют. В среднем за зиму из ледяных ловушек отряд из Дубны спасает 20 человек. Кто-то не исправится, пока сам не попадет в воду. Два года назад сотрудники «Мособлпожспаса» спасли жизнь врачу из местной больницы. Мужчина вышел порыбачить на слишком тонкий лед.

Источник фото: телеканал «360»

«Говорю: Как вы могли вот? Он говорит, что-то со мной такое произошло. Это был не пьяный, не подросток — взрослый мужчина, который помогал людям!» — сказал Сергей Салахатдинов.

Даже 15 минут в воде могут привести к переохлаждению и к летальному исходу. Поэтому работа по предупреждению рыбаков не останавливается. Как и дежурство на водоемах, где спасатели также рискуют своими жизнями. Только не ради развлечений или улова, а ради других.