Тонкий лед. В Дубне прошли учения по спасению из водоемов любителей зимней рыбалки
Температура воды в Иваньковском водохранилище, — это в Дубне, — примерно плюс пять градусов. Мышцы у человека сведет уже через 10 минут. Намокшая одежда начнет тянуть ко дну. Но, когда за дело берутся профессиональные спасатели, это не страшно. Так проходит их стандартная тренировка.
Операции по спасению проводят на катере с воздушной подушкой. Он за секунды набирает скорость как на воде, так и на льду. Поэтому на операцию по спасению уходит в среднем три минуты. Но лучше позаботиться о своей безопасности заранее.
«Самое простое, что может себе позволить каждый, это веревка с привязанным к концу грузом, который волочится за человеком. Ему окружающие могут помочь», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Александр Проценко.
На водохранилище рыбачат уже десятки человек. Но со страховкой - ни души.
«Ими движет сейчас азарт: первый лед, первая рыбалка. Они думают, будет большая рыба у них», — отметил начальник поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Сергей Салахатдинов.
Иваньковское водохранилище — излюбленное место рыбаков. Ежегодно сюда приезжают спасатели, раздают листовки, беседуют. А потом возвращаются сюда, чтобы вытаскивать провалившихся под лед рыбаков — за зиму примерно по пять человек.
ЧП обычно происходят именно в такое время — когда лед только начинает намерзать и ближе к весне. Уговоры не на всех влияют. В среднем за зиму из ледяных ловушек отряд из Дубны спасает 20 человек. Кто-то не исправится, пока сам не попадет в воду. Два года назад сотрудники «Мособлпожспаса» спасли жизнь врачу из местной больницы. Мужчина вышел порыбачить на слишком тонкий лед.
«Говорю: Как вы могли вот? Он говорит, что-то со мной такое произошло. Это был не пьяный, не подросток — взрослый мужчина, который помогал людям!» — сказал Сергей Салахатдинов.
Даже 15 минут в воде могут привести к переохлаждению и к летальному исходу. Поэтому работа по предупреждению рыбаков не останавливается. Как и дежурство на водоемах, где спасатели также рискуют своими жизнями. Только не ради развлечений или улова, а ради других.