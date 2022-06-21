Финал благотворительного проекта «Авоська» прошел в Солнечногорске

Финал благотворительного проекта «Авоська» провели в подмосковной усадьбе Середниково. В мероприятии участвовали многодетные семьи и ребята из социальных учреждений региона.

Организатором нового проекта стал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Он работает уже 10 лет, помогая в организации и проведении программ для детей-сирот, многодетных семей, пожилых людей, а также детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, главными гостями на празднике были дети. Главной целью конкурса стало раскрытие творческого потенциала.

Проект «Авоська» направили на приобщение к культуре вязания. Всем желающим поучаствовать предложили поближе познакомиться с этой разновидностью прикладного искусства и попробовать себя в новом ремесле. В итоге они смогли самостоятельно создать экологичные и полезные авоськи, так как второй целью конкурса стало осознанное потребление и забота об окружающей среде.

Я могу смело сказать, что авоська — это как раз символ заботы об окружающей среде. И это не просто многоразовая сумка, как принято говорить, на самом деле, она может быть стильной, модной, интересной. И я думаю, что эта идея будет воплощаться дальше и мы будем развивать этот тренд Екатерина Богдасарова президент благотворительного фонда «Исток»

Финал благотворительного проекта прошел во вторник, 21 июня. Его провели в усадьбе Середниково в городском округе Солнечногорск. Всего в финале участвовали 13 многодетных семей и 62 ребенка, среди которых были дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и ребята, находящиеся в сложной жизненной ситуации.