Турнир по армейскому рукопашному бою прошел в Подольске

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою прошел на базе муниципального учреждения «Спорт-Сервис» в городском округе Подольск. На татами продемонстрировать свои умения вышли около 200 молодых спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат Московской областной Думы Павел Максимович.

Депутат напомнил, что соревнования посвящены 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Турнир носит имя ефрейтора Александра Корявина, который ценой своей жизни спас командира Андрея Ивонина, заслонив его от автоматной очереди. За мужество и отвагу Корявину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

По традиции турнир начался с минуты молчания по погибшим землякам. Из Подольска на выполнение своего интернационального долга в Афганистан уехали 750 жителей, из которых 19 погибли.

В ходе соревнований молодые спортсмены демонстрировали свою технику. Армейский рукопашный бой сочетает в себе приемы, как для защиты, так и для нападения.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович поблагодарил организаторов соревнований и руководителей спортивно-патриотических клубов, которые занимаются воспитанием молодых спортсменов. Он отметил, что подобные турниры делают силовые виды спорта популярнее среди молодежи и готовят молодых людей к службе в армии.