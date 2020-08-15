Просеки вблизи ЛЭП в Подмосковье очистили от деревьев

Более трех тысяч гектаров просек вблизи ЛЭП в Московской области очистили от деревьев. Этому не помешала даже пандемия коронавируса.

С начала года «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» расчищали просеки у воздушных линий электропередачи. За это время рабочие избавились от 3144 гектаров древесно-кустарниковой растительности.

Расчистка идет в соответствии с планом, утвержденным компаниями. Работы выполнены более чем на 60%. До конца года планируется вырезать еще около 2561 гектара растительности.

Деревья убирали на просеках в районах деревень Ерково, Чуркино, Губастово Коломенского округа, а также в деревне Котляково Домодедовского района, селе Радовицы Егорьевского округа и поселке Шатурторфе в Шатурском городском округе. Кроме того, много работы пришлось на Раменский и Павлово-Посадский городские округа.

Основной объем работ по расчистке сейчас идет в городских округах Богородский, Можайский, Пушкинский, Дмитровский, Талдомский, Серпухов, Чехов, Шатура.

Очищать трассы необходимо для того, чтобы не падали деревья и, как следствие, не повреждались линии электропередачи. В 2020 году работы выполнялись по графику, несмотря на пандемию коронавируса.

В Подмосковье прошли штормовые циклоны, которые добавили много работы по опиловке. В связи с этим местных жителей призывают сообщать обо всех случаях, где линии электропередач пострадают из-за возможного падения деревьев.