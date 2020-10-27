facebook_pixel
    27 октября 2020, 17:26

    Прощание с заслуженным тренером по хоккею Олегом Кученевым прошло в храме Христа Спасителя

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    С заслуженным тренером по хоккею Олегом Кученевым, умершим в 78 лет, простились в храме Христа Спасителя. На протяжении всей жизни он заботился о спортсменах, помог многим стать чемпионами. Среди тех, кто пришел на траурную церемонию, был и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Прощание с заслуженным тренером по хоккею Олегом Кученевым прошло в храме Христа Спасителя

    Тренер и заслуженный работник здравоохранения Олег Кученев посвятил хоккею почти 20 лет своей жизни. Принял участие в 14 Олимпийских играх.

    На соревнованиях в Солт-Лейк-Сити он входил в тренерский штаб женской сборной по хоккею. А долгие годы Олег Кученев работал с командами, будучи массажистом и физиотерапевтом.

    В Федерации хоккея России выразили соболезнования родным и близким заслуженного тренера. Как подчеркнул вице-президент хоккейного клуба «Спартак» Валерий Каменский, он поставил на ноги много великих звезд.

    За книгу «Быть в команде» Олега Васильевича удостоили звания лауреата литературного конкурса «Скажи свое слово о хоккее». В последние годы жизни он работал в команде ветеранов «Легенды хоккея».

    В беседе с «360» Валерий Каменский рассказал, что Кученев «был очень скромным человеком».