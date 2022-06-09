Прощание с летчиком-космонавтом Валерием Рюминым прошло в Мытищах

В Мытищах состоялось прощание с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Валерием Рюминым. Валерия Викторовича не стало 6 июня, ему было 82 года.

Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 1966 году он окончил обучение на факультете ФЭСТ Московского лесотехнического института и пришел на работу в ОКБ-1.

В марте 1973 года Валерий Рюмин был назначен на должность космонавта-испытателя. Он совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток.

В 1980 году защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук.

Свой четвертый полет Валерий Викторович совершил в 1998 году в возрасте 58 лет, спустя 18 лет после отчисления по возрасту из отряда космонавтов. Он совершил его в составе экипажа шаттла Discovery, став в то время самым «возрастным» космонавтом в России, побывавшим на орбите.

С 1982 по 1989 Валерий Рюмин руководил полетами пилотируемых и грузовых космических кораблей типа «Союз» и «Прогресс», орбитальных станций типа «Салют», постоянной орбитальной станции «Мир», а также испытательным орбитальным полетом многоразового корабля «Буран». Был руководителем программ «Мир — НАСА» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. В 1999 году стал руководителем работ РКК «Энергия» по интеграции с российским сегментом МКС разрабатываемого Европейским космическим агентством грузового корабля ATV.

Валерий Викторович был дважды удостоен звания Герой Советского Союза, звания «кавалер трех орденов Ленина», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, неоднократно становился лауреатом госпремий.