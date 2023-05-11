11 мая 2023, 12:12
Свыше 400 лифтов заменят в домах Подмосковья до конца года
Масштабные работы по замене лифтов в жилых домах продолжаются в Подмосковье. До конца года МинЖКХ планирует заменить 450 кабин.
Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, самая большая потребность в новых лифтах в домах Балашихи, Красногорска, Королева, Мытищ, Ленинского, Одинцова, Люберец и других округов.
По словам главы Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерия Николова, новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, обладают энергосберегающими и антивандальными свойствами.
«Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — добавил он.
Узнать, где проведут работы, можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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