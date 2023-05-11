Подмосковье 11 мая 2023, 12:12 Свыше 400 лифтов заменят в домах Подмосковья до конца года Фонд капитального ремонта

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Масштабные работы по замене лифтов в жилых домах продолжаются в Подмосковье. До конца года МинЖКХ планирует заменить 450 кабин.

Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, самая большая потребность в новых лифтах в домах Балашихи, Красногорска, Королева, Мытищ, Ленинского, Одинцова, Люберец и других округов.

По словам главы Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерия Николова, новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, обладают энергосберегающими и антивандальными свойствами.

«Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — добавил он.

Узнать, где проведут работы, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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