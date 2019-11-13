Прорывные идеи в творчестве. Стипендию губернатора получат 15 деятелей культуры и молодых авторов Подмосковья

15 выдающихся деятелей культуры и молодых авторов Подмосковья получат стипендии губернатора в 2020 году. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В Министерстве культуры Московской области состоялось заседание конкурсной комиссии по присуждению стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам Московской области.

В этом году на стипендию губернатора было подано 113 заявок, что на 20 больше, чем в прошлом году.

«При отборе победителей нам было принципиально важно, чтобы в шорт-лист стипендиатов вошли соискатели, чей бэкграунд соответствует культурному контексту Подмосковья. Главным критерием при отборе соискателей стали не просто новые проекты, а прорывные концептуальные идеи в литературе, живописи, хореографии и театральном творчестве, и чтобы они были реализуемы и имели большой потенциал для развития», — отметила Елена Харламова.

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Стипендии губернатора присуждаются ежегодно, но с 2019 года сумма их увеличена в два раза. Так, пять выдающихся деятелей культуры в 2020 году получат ежегодную стипендию в размере 240 тысяч рублей, а 10 молодых талантливых авторов — по 120 тысяч рублей в год.

В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные эксперты, которые много лет отдали служению культуре региона.